Російська телеведуча Дана Борисова опинилася в центрі скандалу зі своєю дочкою

Причиною став конфлікт Борисової з 12-річною Поліною, який закінчився госпіталізацією дочки, викликом поліції.

Мати і дочка вирішили винести на публіку з'ясування відносин.

На своїй сторінці в соцмережі дівчинка розповіла, що у її матері знову з'явилися проблеми з наркотиками. З-за цього вона переїхала жити до батька.

У свою чергу Дана дуже засмутилася такою поведінкою близької людини і вирішила здати аналізи в медичному центрі, результатами яких поділилася в мережі.

"Спасибі тобі, кохана Поліна за всю грязь, яку отримую від тебе взамін на розуміння і любов", – написала Борисова.

В документі зазначено, що слідів наркотичних речовин у неї виявлено не було.

Однак користувачі поставили під сумніви папірець і не повірили.

«Дана, ну а з промовою що? Вона вочевидь порушена. Окей, нехай не наркотики, але з промовою очевидно щось не так. Що з вами тоді? АЛКОГОЛЬ?», «Чому такий вигляд, помилки, мова ? Місяць тому була нормальна, гарна жінка. Шкода», - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка в 2017 році приїжджала в окупований Крим і називала його «російським», днями приїхала в Київ на зйомки шоу.

Вона розповіла, що їхала поїздом і не зіткнулася ні з якими проблемами при проходженні митниці. Пізніше ведуча поділилася в соцмережах фотографією з української столиці.



"Їй всього чотири місяці. Але Мішель — вона все для мене! Я її дуже люблю. Цей шпіц — диво! А дочка гостро реагує, каже, що я собаку більше люблю, ніж її.", - додала Борисова про нову собаці, яку забрала дочку.

Нагадаємо, відома ведуча після побиття помирилася з донькою

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