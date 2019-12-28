Дочка Дани Борисової після скандалу з матір'ю заблокувала її в соціальних мережах

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram російська телеведуча Дана Борисова розмістила фото, зроблене на популярному курорті. На ньому зображена місцева жінка, зовнішність якої викликає підозри. Сама зірка припустила, що раніше вона виглядала, м'яко кажучи, інакше.

В коментарях на неї накинулися передплатники і висловили обурення тим , що Борисова полетіла на свята без своєї 12-річної доньки Поліни.

На що телеведуча зізналася, що дівчинка не тільки вирішила жити окремо, але і заблокувала її в телефоні і соціальних мережах.

Вона попросила всіх, хто уникнув "бана" передати її дочки послання.

"Передайте, ЛЮБЛЮ, СУМУЮ І НЕ ОБРАЖАЮСЯ", – написала ведуча.

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за Причиною став конфлікт Борисової з 12-річною Поліною, який закінчився госпіталізацією дочки, викликом поліції.

Мати і дочка вирішили винести на публіку з'ясування відносин.

На своїй сторінці в соцмережі дівчинка розповіла, що у її матері знову з'явилися проблеми з наркотиками. З-за цього вона переїхала жити до батька.

У свою чергу Дана дуже засмутилася такою поведінкою близької людини і вирішила здати аналізи в медичному центрі, результатами яких поділилася в мережі.

"Спасибі тобі, кохана Поліна за всю грязь, яку отримую від тебе взамін на розуміння і любов", – написала Борисова.

В документі зазначено, що слідів наркотичних речовин у неї виявлено не було.

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