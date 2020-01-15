Центральная актриса популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала свежее фото возле окна самолета
Актриса, которая сыграла роль Роксоланы в сериале «Великолепный век», показала фото из самолета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.
Узерли опубликовала новое фото возле окошка самолета, где она сидит, подтянув к себе ногу, на пассажирском месте. Девушка одета в гольф с горлом бежевого цвета, черные обтягивающие штаны и черный пиджак.
На снимке она позирует в закрытой одежде, но явно видны ее объемные губи - некоторые поклонники пишут под снимком, что модель несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекций прекрасны. Ее волосы не уложены, и возле корней немного жирные.
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В комментариях актрисе написали все же, что она очень красивая и привлекательная, похожа на Роксолану и Хюррем.
«Красавица», «Тебе восемьдесят, Мерьем!!!)», «Такая милая», «Всегда красивая», «Идеальная», «На вершине красоты», «моя красавица», «Хюррем Султан», «Вы счастливица. Вы путешествуете везде. 😻», «Хорошей поездки!!», «Так красиво», «Любовь-любовь», – пишут в сети.
Напомним, что Мерьем на одном из предыдущих снимков предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.
Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.
В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.
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