Звезда украинского шоу-бизнеса и бывшая участница группы «Виа-Гра» Санта Димопулос наслаждается материнством

14 сентября она родила дочь, малышку Софию. Сейчас звездная мама с ней и сыном Даниэлем наслаждаются отдыхом в ОАЭ. Новое фото Санта показала на своей страничке в Instagram, сообщает Рoliteka.net.

На снимке она держит четырехмесячную Софью на руках, находясь в бассейне. Нужно отметить, что фигура Димопулос после родов достойна уважения и зависти. Звезда сообщила, что у малышки был мини-день рождения 14 января — ей исполнилось 4 месяца, ну а сама она вне себя от счастья.

«Сегодня нашей принцессе 4 месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом, как мексиканская няня, но счастливее себя не помню», — поделилась Санта.

В комментариях пользователи поздравили маму и дочурку с ее днем, а также восхитились красотой Санты Димопулос.

«Говорят что девочка будет счастливой если похожа на папу....❤️в моём случае "сработало"😂😂😂», «наша девочка в любом случае будет счастливой) Столько любви вокруг неё ❤️», «Обожаю твоё чувство юмора 👏🏼😂😂😂😂😘😘😘 счастья маленькой принцессе и крепкого здоровья ❤️❤️», «Короче , копия муж выдалась дочурка . Дени - копия Джеджула . Значит ради восстановления справедливости нужен третий , или третья - копия Санты )))», «Это ж надо) я думала ваши гены сильнее будут)) поздравляю❤️», «Поздравляю вас, красоточки , будьте счастливы и здоровы 😍💖», «Мои девочки 😂😍♥️ С маленьким юбилеем!», «Голубоглазая? Класс😍😍😍4 месяца на этой Планете 🌹Поздравляю 😘😘😘😘», «Обожаю, моя мексиканская няня и белая булочка❤️😂😘😘», «От всего сердца поздравляю вашу манюничку с её Днём рождения! Вы такие красивые! Приятно смотреть на вас! Будьте счастливы», – отметили в соцсети.

Не сдержалась от шутки Димопулос даже певица Вера Брежнева:

«Мексиканская няня 😂😂😂🙈 👏👏», – прокомментировала она.

Также Санта отметила в сториз, что немного начала скучать за сценой и показала тело после родов в полный рост.

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