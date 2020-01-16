Повзрослевшая дочь Оли Поляковой прихвастнула отдыхом и шопингом в Нью-Йорке

Девочка, видимо, побывала на одних из самых известных локаций Большого Яблока. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram дочери известной украинской артистки Ольги Поляковой Марии.

Старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.

Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела:

"Воображуля, как мама"

"Бомбовская курточка"

"Красоточка"

"Молодец"

Напомним также, ранее Ольга Полякова сделала неожиданное признание в эфире десятого сезона вокального шоу «Х-фактор».

Судья шоу, певица Ольга Полякова расплакалась на глазах у изумленной публики прямо на эфире. Невероятно, но факт – на сцену вышла 47-летняя Людмила Базелюк, женщина исполнила песню Александра Пономарева «Доня». Все бы ничего, и, казалось бы, пришла очередная участница, но оказалось, что женщина самой Ольге Поляковой не является чужим человеком:

«Я вынуждена сказать ей спасибо, потому что благодаря ей я смогла построить карьеру певицы», — произнесла Ольга Полякова.

Так стало известно, что на протяжении 15 лет Людмила Базелюк работает в семье артистки – она няня ее детей. Свое выступление участница посвятила своему ребенку.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.