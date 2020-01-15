Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео и фото оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась серией новых кадров, вызвав довольно неоднозначную реакцию среди пользователей. Все из-за ее провокационных нарядов. Волочкова сфотографировалась стоя в одном лишь крошечном бикини, причем не в одном.

Похоже, Анастасия не ужержалась и сделала примерку купальников, позируя еще и в ковбойской шляпе со странными солнцезащитными очками и показав фигуру не с лучшего ракурса.

"Встретила я замечательного человека Юлию @juliabehappy и она решила показать мне новую коллекцию купальников в ее бутике. Не знаю какой выбрать, но доверюсь вкусу Юлии.😊🐣", - подписала новые снимки Волочкова, предусмотрительно скрыв комментарии.

Однако, на странице магазина пользователи сети не сдержали своего недовольства.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной