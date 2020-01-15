Алла Пугачева с присущей ей откровенностью дала молодой коллеге незабываемый совет

Анна Плетнева дала интервью журналистам, в котором рассказала, как ее угнетала работа в популярной в 90-х годах группе "Лицей". По словам артистки, ее пытались нелепо одеть, чтобы она не казалась такой эффектной по сравнению с другими участницами группы.

Плетнева вспоминает, ей все время говорили о том, что она выглядит как непристойная женщина, ужасно виляет бедрами. Вместо этого ее заставляли ровно стоять, держать гитару и имитировать, что она играет на ней.

«Эти рамки меня очень подавляли. Конечно, я делала все не так, как говорят продюсеры, и получала за это по шапке. Меня лишали денег, я страдала и печалилась по этому поводу», - призналась певица.

Напомним, что Анна Плетнева стала известна в 1997 году. В 2005 году она ушла из группы «Лицей», потому что не хотела зависеть от продюсеров. Вместе с Алексеем Романовым она создала группу «Винтаж».

Артистка рассказала, как однажды попала на эфир «Радио «Алла». Это случилось, когда группа «Винтаж» выпустила первый альбом и стала очень популярной. Там ей удалось пообщаться с Примадонной. Плетнева считает, что Пугачева дала ей самый лучший совет в профессии. По словам певицы, Алла Борисовна послушала первый альбом группы «Винтаж» и дала совет сделать музыку более веселой.

«Она его (альбом) послушала, она готовилась к каждому своему интервью. И мне сказала: "Детка, ну смотри. Хорошо. Но ты знаешь, надо как-то потанцевальнее, повеселее, что ли», – вспоминает Плетнева.

Интересно, что российская поп-рок-группа «Лицей» до сих пор существует. Правда, состав женского трио менялся множество раз. А вот лидер группы Анастасия Макаревич остается в коллективе с самого момента его основания — 1991 года.

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