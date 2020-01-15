Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала наследника

На новых кадрах девушка показала личико своего маленького сына Марка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аллы Михайловны.

На новом фото в личном микро-блоге модели она позирует с малышом на руках - стоит отметить, что это фото чуть ли не первое, на котором вблизи видно личико сына Аллы. Они позировали в машине, на заднем фоне видно также мужчину - не рассмотреть - возможно, это водитель звездной красавицы.

Алла Добкина на снимке позирует с серьезным выражением лица и уверенно смотрит в объектив, делая, скорее всего, селфи.

Поклонники взорвались швалом комплиментов в адрес молодой мамы, а главное - прелестного малыша:

"Боже, какое же чудо!"

"Какой он милаха"

"Прелесть просто"

"Буся"

"Птенчик"

"Сладкий мальчик"

Ранее мы сообщали, что Дочь Добкина ошеломила неожиданным фото с отцом.

26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, удивила домашними кадрами.

В своем микроблоге в Инстаграм известная украинка поделилась несколькими фото с отцом-экс-нардепом. Так, на одном из кадров она прижалась к щеке Добкина своей щекой, а на другом нежно его поцеловала. Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики. Михаил Маркович на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив. В его взгляде читается улыбка и гордость за дочь. В подписи к фото девушка тегнула отца.

Сообщалось, что украинская певица, солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала фото вместе с известной персоной.

Артистка разместила пост в своем Инстаграм. На снимке Слава позирует в компании двоих девушек, одной из которых оказалась дочь бывшего депутата Михаила Добкина, Алла.

"Новый год 1 января праздник ? 😂 отмечаете?", - написала Слава.

Алла сделала губы "уточкой", а Слава страстно посмотрела в камеру. При этом на всех было минимум макижа. Девушки фотографировались на фоне, по всей видимости, белой шторы.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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