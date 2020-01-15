Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. На новых фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, показав в видео отдых с Потапом.

В этот раз Настя показала, как позирует в коротком черном полупрозрачном платье, а также необычными украшениями. Завершают новый образ несколько детские косички и сережка-пирсинг в носу. Сама Настя решила устроить танцы на камеру, записав все в приложении "Тик-Ток".

Отметим, сама Настя прокомментировала смену образа следующим образом:

"Обожаю экспериментировать с луками, прическами и со стилем. Классно, что у меня такая профессия, которая позволяет делать это часто и я получаю от этого невероятное удовольствие! Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское. Дерзкое, игривое и космическое. Как у женщины из племени майя. А вы любите экспериментировать со стилем?".

Ранее Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения. Звезда позировала в черном купальнике, удивив при этом прической - похоже, Насте пришлись по душе мелкие косички, что она заплела. В последнее время артистка ходит именно с этой прической.

«Good morning☀️ Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет 🙏🏻 Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики🌵💋», – написала Каменских под новым постом.

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