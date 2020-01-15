Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и смелом образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, сообщает Politeka.

Так, певица представила трепетное видео, похваставшись женственным кадром вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Дело в том, что звезды решили создать небольшой дуэт. После ошеломительного успеха их совместной работы, звезды решили записать специальное видео, которе Тина представила прям во время концерта во Львове.

Домашний и невероятно искренний ролик весьма впечатлил поклонников звезды:

«Сижу и улыбаюсь как идиотка 😂😂😂», «Які ж ви щирі, та справжні♥️», «любимые💔», «Классная такая задумка 👏😍❤️», «Улыбаюсь шире человеческих возможностей 😍😍😍», «лучшие😍 надеемся, что у вас еще много общего впереди, потому что получается настоящая магия», «Делать друг другу комплименты как смысл жизни 😏♥️», «Такие любимые 😻❤️», – пишут пользователи.

А днем ранее Тина показала, как позировала в черном боди и с изящно уложенными волосами. На новом опубликованном кадре артистка позировала лежа на полу и демонстрировала фигуру в тонком боди.

Она красовалась в закрытом черном боди с высокой посадкой, но все самое «важное» - обольстительные бедра артистки, плечи и даже частично грудь – фанаты успели рассмотреть.

«Самааяяяяя лучшая», «Очень красиво❤️❤️❤️», «Нереально красивая😻😻😻😻», «ОГО!!🔥», «Ахренееть, Тинааа🔥😍😍😍», «после такой фотки сложно будет смотреть тебе сегодня в глаза😂😍 ахеренная!!!!))))», «Very sexi 🔥🔥🔥», «Господи какая ти офегенная и красивая♥️♥️», «Бог - это женщина. Тина тому доказательство. ❤️❤», – пишут пользователи.

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