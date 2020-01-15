Звезда показала, чем ее наградила природа

Популярная украинская исполнительница и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая засветила сочные формы в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, на опубликованном снимке Зарицкая позирует здания, втянув сочные формы в облегающий купальнике, который эффектно подчеркивает ее аппетитные прелести.

Уточним, что звезда выбросила снимок в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира.

Как сообщалось ранее, украинская группа "KAZKA" выпустила клип на песню "Палала" и до сих пор солистка коллектива Александра Зарицкая радует поклонников фото со съемок.

Так, некоторое время назад певица опубликовала снимок, представ в образе из клипа - в светлом коротком платье, которое обтянуло ее пышную фигуру.

На снимке Зарицкая сидит на белом квадрате, а позади нее пристроился актер из клипа и нагнулся.

Парень был полуголым, его штаны немного спустились в районе таза.

При этом Александра сидит ровно, а ее волосы, то ли мокрые, то ли уложенные гелем, спустились по спине.

"Никто не может любить меня. Никто, как ты", - написала KAZKA в посте.

Лишь за 25 минут пост звезды собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Не успел убрать руки)))", "Я снова жду вашего приезда в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не стыдно?", "Что это?", "Как же это красиво🔥Самая любимая👍 Nirvana на повторе🔥", "фото 🔥 но какой-то он очень худой", "Фууу", - написали пользователи сети.

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