Артистки с округлившимися животами показали все без стеснения

Звезды любят эпатировать публику и идут ради этого на многое

В частности, некоторые знаменитости решились сняться беременными обнаженными, сообщает Рoliteka.net. Предлагаем ознакомиться с фотографиями таких смелых звезд.

Деми Мур была первой из звезд, которые решились позировать обнаженными во время беременности.

Спустя некоторое время ее подвиг повторила Синди Кроуфорд.

Бритни Спирс продемонстрировала круглый живот на обложке Harper's Bazaar.

Певица Кристина Агилера позировала, прикрывшись лишь одной курткой.

Актриса Моника Белуччи, снялась обнаженной во время беременности несколько раз.

Артистка Натали Портман предстала на черно-белом снимке.

Певица Шакира не обнажилась полностью, но показала животик, прикрыв интимные места.

Ким Кардашьян сняла себя голой сама.

Напомним, Синди Кроуфорд взбудоражила поклонников откровенным фото

53-летняя модель на своей странице в Instagram похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Знаменитость обнародовала отпускной кадр, на котором изображена в бикини цвета бургунди и пляжной шляпе. В подписи к снимку Кроуфорд сообщила, что отдыхает на озере.

Ранее мы писали, что 38-летняя Бритни Спирс шокировала поклонников плоским животом и татуировками в зоне бикини

Американская певица Бритни Спирс заявила в соцсети, что готова к весне, откровенным фото в купальнике. Так, она продемонстрировала подтянувшуюся фигуру и плоский живот, а также засветила свои интимные татуировки.

«Не могу дождаться весну!», – многозначительно подписала она снимок.

Напомним также, что Кристина Агилера засветила обнаженную грудь в платье без лифа.

38-летняя Кристина Агилера давно не радовала поклонников новыми песнями. Но вот смогла побаловать фанатов откровенным нарядом.

Агилера решила эпатировать публику смелыми образами, что бы подогреть интерес к своим выступлениям.

Ранее сообщалось, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи поразила эффектным видом в рекламном ролике.

На кадрах можно разглядеть впечатляющее декольте и яркие черты 55-летней актрисы. Моника накрасила прямо в кадре губы ярко красной помадой.

Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи ошарашила грязными ногтями на красной дорожке.

Также Politeka писала, Агилера не удержала пышную грудь в бездонном декольте: "Бесстыжая, хватит дразнить!"