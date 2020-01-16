Российская примадонна Алла Пугачева проявила крутой нрав в отношениях со звездным любовником

Об этом в интервью журналистам рассказал брат любовника Александр Кузьмин, передают 7 Дней.

Как известно, примадонна Алла Пугачева славится не только композициями, то и жгучим темпераментом.

"Пугачева хотела примерить на себя амплуа рок-певицы, ей нужен был профессиональный музыкант. Их познакомили. Две звезды сошлись на одном небосводе", – прокомментировал он союз Владимира Кузьмина и примадонны.

Однажды Пугачева решила расщедриться и купила своему любовнику "Жигули". Но через время между влюбленными пробежала черная кошка и Алла, проявив дерзкий характер, решила машину у него отобрать.

Дело в том, что техпаспорт был оформлен именно на Аллу Пугачеву. Тогда Владимир Кузьмин решил как бы выкупить автомобиль у любовницы, и для этого он собрал сумму, равную стоимости машины, и привез ее примадонне.

"Верни ключи. Мы с тобой договорились, что я за машину тебе деньги отдам. Я же мужчина все-таки, не надо мне её дарить!" – "Я тебе ее не отдам!" – "Как же так?! Мы же договаривались?!" – "А мне плевать, что мы договаривались!" – процитировал Александр эмоциональную беседу любовников.

Через время, как вспоминает Александр, его брат ошарашил неадекватным поступком.

"Володя зашел в ванную и выбросил деньги в унитаз. Это была по тем временам огромная сумма. В сердцах он хлопнул дверью и уехал. Алла с Кристиной выловили пачку и развесили купюры по всей комнате сушиться. Зашла домработница Люся и удивленно воскликнула: "А еще говорят, что денег у них нет!" – добавил его родной брат.

Ранее сообщалось, что прически российской певицы Аллы Пугачевой хранят в себе тайну. Известно, что у примадонны много париков, благодаря которым она создает яркие образы. Однако есть маленький секрет использования накладных волос.

В частности, на концерте примадонны "Тот самый концерт" под париком артистки можно заметить черную повязку.

Как оказалось артистка носит под париком эластичную повязку шириной примерно четыре сантиметра, без которой она не может жить.

Причин использования аксессуара звезда не раскрыла. Скорее всего, повязка защищает от попадания пота в глаза. На сцене очень жарко, поэтому такая причина вероятна.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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