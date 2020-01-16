38-летний российский певец Дима Билан рассказал правду, через что ему пришлось пройти, растрогав сеть

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре он сидит на кушетке, прикрывшись одеялом. Видно, что его правая нога перебинтована аж до бедра. Певец с серьезным взглядом смотрит в объектив.

Как оказалось, новый 2020-й год Билан встречал не с весельем, а готовясь к третьей по счету операции. Весной прошлого года артист неудачно поскользнулся на льду возле своего дома. Как итог, сложнейший двойной перелом ноги.

"Привет ))) меня, если честно,уже изрядно укачало* от подобного контента а-ля - «я такой весь несчастный !» но нет - Это мой последний заход в хирургию! в прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только нога ) !!! А из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками - да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу , где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд , я уже молчу про быт - это было вырви мозг!", - признался артист.

По его словам, скоро ему снимут титановую пластину с девятью шурупами, и он постарается больше не попадать в такие форс-мажоры.

"Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени 😀😀😀!!! Я честно работал в прошлом году и я честно устал от прошлого года !!! да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы ,которые перекочевали в 20 й !!! Но Господи , не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь ! В общем все плохое в прошлом , друзья !!! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами ! Так что свой январский отпуск провёл в подготовке к операции и восстановлении ! но зато я много чего придумал уже и точно воплощу в жизнь чего бы мне Это ни стоило !!!!! И уж sorry, что часто не появлялся, наполнялся и набирался идеями!.. ❤️ в конце января я буду уже бегать , так что туры , концерты все в силе !!!", - рассказал Билан в соцсети.

Пользователи кинулись утешать артиста и желать ему скорейшего выздоровления.

"Опять?!! КОГДА ЖЕ ЗИМА ТО КОНЧИТЬСЯ СКОЛЬ МОЖНО НОГИ ЛОМАТЬ !!!❤️❤️❤️" - "снимаю прошлогоднюю пластину ! Наоборот все закончилось )"

"Добрый день Дима , растрогали своим посланием ,мы вас тоже любим и ценим , и всегда всегда с вами ! Выздоравливайте и пусть больше никогда не будет такого у вас 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ 💪вы самый сильный у нас 🤗"

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене

Также Politeka сообщала, что "любовник" Лорак показал откровенные кадры с дочерью