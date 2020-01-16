Он пробыл на проекте целых пять лет

На съемочной площадке российского шоу «Дом-2» скончался человек

Как стало известно в четверг, 16 января, на территории, где проходили съемки реалити-шоу, умер 37-летний оператор по имени Владимир. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Мужчине стало плохо прямо на съемочной площадке в Новой Москве. В момент недомогания он как раз занимался съемкой.

Владимиру вызвали скорую, однако спасти его врачи так и не смогли: мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти оператора стала острая сердечная недостаточность.

Известно, что Владимир проработал на проекте «Дом-2» последние пять лет.

Отметим, что это далеко не первая смерть, связанная с популярным российским шоу. В сети давно обсуждают «проклятие Дома-2», ведь многие участники проекта преждевременно ушли из жизни при трагических обстоятельствах.

Так, в прошлом году мы писали о гибели известного украинского ведущего, 29-летнего Евгения Щербакова. 17 июля около семи часом утра он выпал из окна своей квартире, которая находилась на 17-м этаже в Одессе. Похороны Евгения Щербакова прошли в пятницу, 19 июля.

Щербаков обрел популярности, как ведущий мероприятий. В одно время был участником популярного проекта «Дом-2», «Импровизация ведущих», «Прожарка» и других. Мужчина родом из города Днепр, а в последнее время жил в Одессе.

После смерти Щербакова журналисты обнаружили весьма примечательные факты из его жизни, точнее, проследили некую закономерность – как оказалось, он уже одиннадцатый участник «Дом-2», который ушел из жизни либо в связи с несчастным случаем, либо болезнью.

22 июня 2018 погибла экс-участница «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк. Ее гибель, чуть ли не один в один, «повторяет» трагедию Щербакова: тогда девушка выпала из окна квартиры, расположенной на 19-м этаже в Москве.

4 июля также 2018 сестра еще одной участницы «Дом-2», 20-летней Полины Лобановой, сообщила о смерти девушки. По предварительной версии, Полина скончалась от передозировки наркотиками.

В декабре 2017 года 34-летнюю Марию Политову обнаружили мертвой на даче в Московской области – она также участвовала в реалити-шоу «Дом-2» в свое время.

Другими жертвами «проклятия» стали 23-летний Андрей Кадетов, 23-летняя Оксана Корнева, 31-летняя Оксана Аплекаева и 22-летняя Кристина Калинина.

Напомним, проклятье шоу «Дом-2»: участники гибнут один за другим, новая жертва в Одессе.

Как сообщала Politeka, гибель скандальной красавицы из «Дом-2»: стала известна причина.

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