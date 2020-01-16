Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, похвастался талантом маленького сына
Как передает Politeka.net, комик выложил в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстал 6-летний Гарри (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Папа заснял, как мальчик театрально стал возле двери и начал издавать сверхвысокие звуки. Галкин похвалил сына за "писк" и подписал видео: "Домашний ультразвук #гарригалкин".
Комментирующие оценили талант малыша, а некоторые сравнили его с исполнителем Витасом, известным своим неподражаемым голосом.
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"молодец !таланты они разные бывают)) Мне искренне нравятся ваши детки"
"Вся рыба сплывется в гости к Вам"
"Смело может принимать участие в шоу Лучше всех 😁"
"Отличный свистковый регистр, тоже такой хочу 😏"
"Ну соловей🤣"
"Симпатюшка, он как папуля будет пародистом, вот и голос разрабатывает. Витас😅"
Ранее мы сообщали, Галкин поделился кадрами, как развлекается с детьми в мороз. Юморист отметил, что в отличие от своих коллег, уехавших на новогодние каникулы в теплые края, его семейство осталось дома, в заснеженной России. Но и так, мол им все нравится.
В кадре двойняшки Гарри и Лиза играют в снежки и гоняются за отцом, убегающим от них с камерой. Вокруг стоит звездная ночь, только снег скрипит под ногами и слышны радостные визги детей.
"Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо! 🎅🏻❄️☃️", - написал артист в соцсети.
Также мы рассказывали, Пугачева недавно огорошила сеть. На старый Новый год артистка выложила снимок, на котором ее трудно узнать. Примадонна, видимо, переборщила с фотошопом, и лицо получилось неестественно длинным с огромными глазами.
«Боже, зачем же так натягивать кожу», «кто это такая?», «Людей пугаешь», «совсем на себя не похожа», «ужас», «Ужас, страшилка для детей», - писали в комментариях под фото.
Напомним, Алла Пугачева высказала известной певице все, что о ней думает: "Детка..."
Как сообщала Politeka, Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.