Россияне довольны контентом "Студии Квартал 95” и активно рекламируют новый сериал, снятый в Украине, пишет Страна

20 января на российском канале СТС стартует показ сериала "Папик" производства "Студии Квартал 95", одним из основателей которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский.

В мае 2019 года после президентских выборов Владимир Зеленский вышел из бизнеса и передал свою часть в управление партнерам. При этом в начале 2020 президент задекларировал за минувший год 4,9 миллионов гривен роялти за использование кварталовской торговой марки.

Отмечается, что покупка прав на сериал СТС состоялась в конце прошлого года. На украинском канале "1+1" сериал "Папик" был показан в декабре.

Тем временем россияне уже вовсю показывают промо-ролики "Папика", а руководство российского канала лестно отзывается об украинской студии.

Содержания уже первых серий "Папика" говорит, что фильм изначально готовился с возможностью продажи в Россию, а снимали его уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. В фильме снято множество локаций из Киева, однако все “признаки” Украины замаскированы. В частности, машина в кадре едет без флага на номерах, а все надписи на русском языке.

Сериал "Папик" начинается с того, что нищий пенсионер получает платежку за коммуналку и хочет из-за этого покончить жизнь самоубийством. Счет за услуги ЖКХ - на русском языке.

Чуть позже появляется другой кадр - герои едут по улице с автомобильными номера без какого-либо флага на нем.

Сериал рассказывает об одиноком нищем пенсионере, который живет за пределами большого города. Решив гульнуть перед смертью, мужчина попадает во множество курьезных ситуаций.

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