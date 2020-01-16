Дочь артист Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого удивила публику внешним видом и не только...

Старшая дочь комика Кошевого и его супруги дизайнера Ксении Варвара поразила талантом на сцене, кроме того - девочка заметно повзрослела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram супруги Евгения.

Так на новом опубликованном видео Варвара выступает на сцене детского музыкального фестиваля «Зима 2019». Юная красавица из милого подростка превращается в высокую привлекательную юную красавицу, кроме того - очень талантливую.

Варвара буквально поразила публику своим голосом, она спела небезызвестный англоязычный хит и на сцене, стоит отметить, просто блистала. При чем в прямом и переносном смысле слова - на девочке было платье в пол, усыпанное блестками, перед зрителями Варвара держалась уверенно, девочка очень артистично жестикулировала, а ее голос, как и манера исполнения - многим показались просто потрясающими.

«Красавица! Как же быстро выросла!»

«Привет Вам из родной Ялты❤»

«Очень красиво 😍😍😍», - пишут подписчики Ксении под постом.

Ранее Евгений Кошевой поздравил дочь Варвару с 12-летием. В качестве сюрприза он подготовил коллаж из фотографий девочки.

“Я не знаю, как правильно делать эти коллажи, но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже!!!! ️12 лет!!!️!”, - написал счастливый отец.

В подписи к фотографии Кошевой также признался в любви к дочери, сказал, что гордится ей и пообещал оберегать ее “на сколько хватит сил”. Также актер поблагодарил жену Ксению Кошевую за детей.

Подписчики Кошевого тут же принялись поздравлять девочку и родителей с праздником. Помимо пожеланий здоровья и успехов, множество фанатов отметили, что девочка становится настоящей красавицей.

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" поразил новой выходкой: "как ненормальный".

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