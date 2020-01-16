Дочь певицы Ольги Поляковой показала "недетское" фото

Девочка отправилась в теплые края и позировала на пляже раздетой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram дочери известной украинской артистки.

Старшая из дочерей певицы Мария Полякова частенько постит в своем микро-блоге кадры, как "из жизни", так и студийные фото. Вчера мы писали о том, что Маша побывала в Нью-Йорке, а уже 16 января девочка, похоже, отправилась в места гораздо теплее, чем восточное побережье Штатов.

Так на новом опубликованном Машей фото, она позирует в раздельном купальнике, улыбается на камеру, немного повернув голову в сторону. На дочери украинской знаменитости молодежные аксессуары, свои пышные волосы - Мария заплела в косу.

Поклонникам снимок очень понравился, они пишут, что Маша просто красавица, хоть и, возможно, немного "заранее" нацелилась на взрослый образ жизни, показывая откровенные фото с отдыха в сети.

Ранее мы писали о том, что старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.

Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела:

"Воображуля, как мама"

"Бомбовская курточка"

"Красоточка"

"Молодец"

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию