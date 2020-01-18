Анджелина Джоли думала "взлететь" на фоне бывшего, но не тут-то было

Голливудская актриса Анджелина Джоли совершенно недовольна успехам бывшего супруга Брэда Питта

Зарубежные СМИ сообщают об успехах актера, которого номинировали на «Оскар» за свою роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде». Явно карьера артиста идет вверх.

Однако Анджелина Джоли далеко не так успешна, как ее экс-муж. СМИ сообщают, что после разрыва отношений актриса всячески пыталась очернить репутацию Питта, чтобы выглядеть на его фоне безупречной. Поэтому, узнавая об успешности бывшего возлюбленного Джоли очень недовольна.

Источник NewIdea сообщил, что Брэд был намного мудрее после расставания с супругой. Мужчина не находил себе оправдания и не хотел перекладывать вину на Энджи. Актер продолжал работать, что дало свои плоды - Брэд получает награды и любим зрителями.

Кроме того, Джоли также волнуется из-за возможного возобновления отношений между Брэдом Питтом и его бывшей женой Дженнифер Энистон. Хотя Брэд и Джен отрицают данную возможность.

Напомним, Мать Брэда Питта, 79-летняя Этта, рассказала, что Джоли ограничила возможность шестерых детей встречаться с ними.

Кроме того, Этта сообщила, что Анджелина беспощадно оклеветала Брэда, а также настраивает детей против их отца.

Мать Питта давно хочет встретиться с Анджелиной. Как сообщила Этта, она не может воздействовать юридически, но ей бы хотелось поговорить с глазу на глаз.

Ранее мы писали - отец Джоли, Джон Войт, сообщил, что поддерживает Брэда. Кроме того, Джон до сих пор находится под впечатлением от работы бывшего зятя в фильме "Однажды в... Голливуде". Он сказал, что гордится Питтом.

Также Войт рассказал, что Джоли хорошо следит за своими чадами, знает о них все и проявляет большую заботу. Он очень рад за дочь.

Напомним также, что Джоли для заполучения Брэда Питта тайно сняла нижнее белье во время любовной сцены в фильме "Мистер и миссис Смит". Таким образом, артистка была полностью обнаженной в постели.

Звезда решила соблазнить актера и отбить его у Дженнифер Энистон, с которой на тот момент Брэд состоял в браке.

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