Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новое фото, представ в загадочном образе

Модель порадовала снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Алла позировала в откровенном платье с открытой спиной. Девушка приспустила наряд с плеч, прикрыв грудь руками. В результате вырез на спине дошел до пятой точки девушки.

Украинская знаменитость сделала пышную прическу из волнистых волос, которые она закинула набок. Легкий макияж с модными на сегодня большими бровями - отлично дополнил изящный образ дочери Добкина.

На пальце красотки можно заметить небольшую татуировку.

Алла пристально смотрела в кадр, приоткрыв губы. Девушка довела до дрожи своей красотой.

Загадочности образу красавицы придал черно-белый цвет снимка.

"Так, все вернулись с отдыха?😂 Инстаграм стал похож на туристический журнал😁 ⠀ Ну раз все отдохнули..начинаем теперь мы подготовку к отдыху 😄😋 Через неделю 👋🏼 ⠀ Всем хорошего дня Ваша А.💋", - написала Добкина.

Пост за два часа собрал почти 900 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Напомним, Алла показала личико своего сына Марка.

Девушка позировала с малышом на руках. Стоит отметить, что это фото чуть ли не первое, на котором вблизи видно личико сына Аллы.

Сама дочь Добкина на снимке была с серьезным выражением лица, и уверенно смотря в объектив, делала селфи.

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Девушка выбрала черное платье с длинными рукавами, колготки и массивные ботинки. Образ дочери Добкина завершили различные аксессуары.

Волосы Алла закинула назад и погладила их рукой на одном фото, а на втором - дерзки смотрела в камеру. Выглядела она по-настоящему стильно.

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Алла подчеркнула формы глубоким декольте, а благодяря длинному вырезу на юбке платья можно было рассмотреть стройные ножки девушки.

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