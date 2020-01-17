Спасти Гуфа могут только в одном месте

Бизнес известного музыканта и “патриот Москвы” Гуфа оказался на грани банкротства, сообщает Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал Mash

Издание отмечает, что известный рэп-исполнитель и “главный патриот Москвы” с 2017-го является совладельцем фирмы Lugang. Компания производит модную одежду.

В последнее время дела у компании идут совсем не важно по всем фронтам, что заставляет рэпера нервничать. “Тут тебе и истерики в эфирах инстача, наезды на депутата Носова и ссоры со всеми подряд. Лёшу можно понять — банкротство подбирается всё ближе”, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, у компании Lugang плохие финансовые результаты, однако Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) не останавливает производство и работает в убыток.

Ситуация только ухудшается, а выручка от продажи составила всего 25 млн рублей при том, что расходы на 5 млн рублей больше.

“Гуфу срочно нужно звонить в мэрию Москвы. Тут одними извинениями не отделаешься”, - дают “рецепт” авторы Mash.

Напомним, что Гуфа назвали “главным патриотом” Москвы после его клипа, который заклеймили позором в сети. Клип Тимати и Гуфа на композицию «Москва» набрал на видеохостинге YouTube рекордные 1,4 миллиона дизлайков. Рэперам пришлось срочно удалять клип и извиняться перед фанатами.

Текст песни оказался крайне комплементарным к властям Москвы. Рэперы пели, что «не ходят на митинги и не втирают дичь», что собираются «хлопнуть бургер за здоровье Сабянина” и в таком духе.

Ранее артист также артист записал видеообращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. Носов якобы виноват в крахе его брака с экс-женой Айзой.

Также напомним, экс-жена Гуфа устала молчать и раскрыла всю правду о рэпере: "Он болен!"

Как сообщала Politeka, огонь оставил популярного российского рэпера без крыши: «Доброе утро, бл**ь».

Также Politeka писала, что один ребенок хорошо, а два — лучше: Кэти Топурия шокировала фанатов с двойной силой