На фото и видео видно, как нервничал Добрынин во время предложения

Никита Добрынин заснял момент предложения руки и сердца своей возлюбленной

Участник шоу Холостяк 9 со своей избранницей Дашей Квитковой отдыхают на Бали практически целый месяц, занимаются разными активными занятиями, мастер-классами и походами в джунгли. Кроме этого, путешествие парочка точно запомнит на всю жизнь.Ведь именно на райском острове в Индонезии украинский Холостяк наконец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из шоу, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Конечно же, Даша и Никита поспешили сообщить радостную новость тысячам своим поклонникам. Более того, парочка даже опубликовала видео самого значимого момента в отношениях любой пары. А именно - сам процесс предложения руки и сердца.

На счастливом фото Даша показывает колечко от любимого - золотое с большим бриллиантом.

«Она сказала «Да!» ❤️», – подписал счастливые снимки в соцсети Добрынин, после чего опубликовал еще одно с такой подписью: «Здесь начинается наше путешествие 💍».

Эмоциальные кадры собрали за первый час публикации тысячи лайков и сотни комментариев. Это первый случай за историю украинского шоу «Холостяк», когда пара официально решила сыграть свадьбу.

“Мой самый лучший мужчина”, - пишет Даша. При этом на опубликованных снимках и видео видно, как сильно нервничает Холостяк 9 и как скромничает Даша.

Кстати, на видео запечатлен момент самого предложения, когда Никита стал на одно колено, а Даша стояла к нему спиной. Она от неожиданности начала смеяться и выпалила:

"Ну ты что, издеваешься!".

А потом присела к нему и закрыла лицо руками. Видно, насколько девушка была счастлива услышать заветные слова.

Стоит отметить, что Никита Добрынин был главным героем 9-го сезона реалити-шоу “Холостяк” на телеканале СТБ в прошлом году. После шоу пара не расставалась до сегодняшнего дня.

Напомним, на шоу «Холостяк» произошел скандал

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально сменила имидж и явилась на "Холостяк".

Также Politeka писала, что Слава из «НеАнгелов» показала «пестики и тычинки» на шоу.