Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и даже нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился стильный кадр, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Так, певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром.

В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время презентации юбилейного сезона песенного шоу "Голос країни". Так, певица показала себя в эффектном образе – в черно-белом комбинезоне с прозрачной корсетной вставкой и черным тонким ремешком на талии. Отметим, данный стильный наряд удачно подчеркнул изящную фигуру Тины.

Свой новый наряд Кароль дополнила укладкой с локонами и пробором набок, макияжем с акцентом на привычной красной помаде и тонкими туфлями на шпильке. Поклонники пришли в восторг, о чем написали под снимками в Инстаграм.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

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