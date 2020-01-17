Известная российская певица Валерия рассказала об отношении к Украине

Валерия рассказала, считает ли заслуженным попадание в черный список минкультуры Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.

Певица также поделилась, ударил ли этот запрет по ее финансам.

"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.

Ранее мы писали, что одна из главных адептов Кремля Валерия пожаловалась на экономические проблемы в российском шоу-бизнесе

Об этом певица, которая поддерживает агрессию РФ по отношению к Украине, в комментарии росСМИ.

В частности, Валерия, которая не раз заявляла о поддержке Владимира Путина, пожаловалась на плачевное состояние экономики Российской Федерации в целом.

«А сейчас все развалилось. Посмотрите, артисты идут по пути минимализма, и на Западе тоже. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться? Только с концертов, но из них мало прибыли при нашем состоянии экономики…», — обеспокоенно утверждает Валерия.

Помимо этого, она рассказала журналистам, что на сегодняшний день в России нет возможности заработать деньги.

«Короче говоря, ситуация у нас не очень хорошая. Во всем мире так же, но у них с площадками лучше, плюс там страны не такие большие», — утверждает певица, поддерживающая агрессивную политику Кремля.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

А еще Politeka писала, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, Валерия поплатилась за любовь к Путину.