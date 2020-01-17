Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников новым выступлением

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Седокова не изменила своим принципам и опубликовала стильное видео, хотя и скромнее предыдущих.

На показанных кадрах многодетная мать позирует в соблазнительном черном полупрозрачном комбинезоне, который подчеркивает все прелести на теле артистки. Волосы в этот раз Анна красиво уложила, а на ее лице, как всегда, плотный слой макияжа. Певица дополнила наряд шляпой такого же цвета, позируя перед зеркалом.

Также за несколько чаосв до этого Анна показала себя сразу в нескольких образах во время своей работы. Как оказалось, Анна занялась разработкой собственной коллекции одежды. По этому поводу звезда представила часть уже подготовленной ею одежды. На пример в Стори на одном из кадров Седокова сверкнула видом в зимнем образе – теплой и мягкой бежевой кофте и такого же цвета штанах.

Примечательно, что днем ранее под похожим постом певица заявила, что этот худи стал доступен в ее коллекции и она его разработала с заботой о теле.

«Наш новый худи невероятно мягок и эффектен. Горжусь своей компанией, горжусь свой командой! Время от идеи до появления готового изделия на сайте, несколько часов. Так могут не многие. Так точно можем мы! А этот свитшот. Он обо мне. Потому что я милая, но псих», – отметила под постом Анна, чем немало удивила сеть.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом