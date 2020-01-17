Анна Седокова показала, как сильно влюблена
Артистка решила понежиться на диванчике со своим бойфрендом - баскетболистом Янисом Тимма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Так на новых опубликованный кадрах из сториз, Седокова и Тимма друг друга целуют, обнимают, артистка - нежно посмотрела на спортсмена и поцеловала его в плечо, а он ее - в носик.
Анна Седокова вообще большая любительница засветить что-то личное в сети - она часто публикует откровенные кадры в своем микро-блоге, в открытых нарядах, купальниках и вообще без одежды, а также активно афиширует свои отношения с Янисом - показывает свои походы к нему на игры, совместный отдых и даже такие интимные кадры, как выше описанные.
Крое того, в сториз артистка засветилась ранее еще с двумя малоизвестными артистами, один из, вероятно, участник некогда популярной в РФ группы "Премьер-министр", другой - очень похож на Олега Кензова, артиста из Украины.
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Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в экстремальном мини, толстовке, ботфортах и стильной оправе, и вела себя на камеру в привычной для нее манере: артистка всячески кокетничала, тем временем ее бойфренд - бактеболист Янис Тимма - нежно приобнимал экс-ВИа Гру за талию и "пощупывал" за животик.
Поклонники от таких кадров знаменитости просто в восторге - звезда сети Седокова частенько балует поклонников подобными порциями "личных" видео:
"Красивая пара"
"Молодцы"
"...Рано еще о любви безумной говорить..."
Примечательно, что пост прокомментировала и известная украинская телеведущая Леся Никитюк, оставив под записью три сердца-эмоджи - видимо уж очень ей новое видео с парнем Седоковой пришлось по душе.
Напомним, Седокова похвасталась жарким флиртом в лифте с молодым любовником
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