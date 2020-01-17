Настя Каменских снялась для мексиканского журнала Playboy и рассказала о своих ближайших планах

Ни для кого не секрет, что популярная украинская певица любит латиноамериканский стиль и не стесняется его использовать в своем творчестве. Особо большую любовь Настя питает именно к Мексике, куда они с Потапом и отправились отдыхать в эти новогодние каникулы. Однако, как выяснилось, в планах у артистки был не только отдых.

Так, стало известно, что Каменских дала интервью мексиканской версии журнала Playboy. В нем она рассказала о том, что в будущем планирует провести в стране концерт.

«Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», - заявил Настя.

Она отметила, что с детства интересовалась Латинской Америкой благодаря тому, что ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали ей об этой культуре. Кроме того, Настя призналась, что всегда любила латиноамериканскую музыку и именно это мотивировало ее на изучение испанского языка.

Помимо интервью певицы в журнале появились и ее снимки из соответствующей фотосессии. На них Каменских появляется в двух разных образах. В первом Настя позирует в коротком облегающем платье телесного цвета с глубоким декольте, подчеркивающем ее пышную грудь. Образ дополняют контрастные розовые сапоги, белое пальто и массивное украшение на шее певицы.

Во втором образе певица предстает в черном боди, украшенном вышивкой из крупных жемчужин, поверх которого надета прозрачная кофта с блестящими звездами. Певица стоит к камере полуоборотом, демонстрируя свою аппетитную пятую точку.

Каменских пообещала в ближайшее время порадовать своих поклонников новой песней, премьера которой запланирована на 24 января.

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