Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. На новых фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, удивив сменой имиджа и помолодевшим видом.

Так, в этот раз Настя показала милое фото, которое сделала отдыхая недалеко от пляжа, сидя перед камерой и счастливо улыбаясь. Одета Каменских в свободное белоснежное мини-платье, которое выгодно подчеркнуло явно помолодевший вид артистки. Волосы певицы распущены и откинуты в сторону на одно плече, а на ее лице видно легкий красивый макияж.

«Давайте вдохновлять! 💁🏻‍♀ Давайте быть стимулом для окружающих💋 Своей улыбкой от сердца, любовью, радостью и примером мы можем вдохновлять близких и друзей на свершение высот и на позитивные изменения в жизни 🥰», – пишет Настя, тут же вызвав бурную реакцию у поклонников.

Ранее Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения. Звезда позировала в черном купальнике, удивив при этом прической - похоже, Насте пришлись по душе мелкие косички, что она заплела. В последнее время артистка ходит именно с этой прической.

«Good morning☀️ Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет 🙏🏻 Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики🌵💋», – написала Каменских под новым постом.

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