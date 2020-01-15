Известная украинская певица Настя Каменских и ее муж Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделились совместным фото с пляжа

На снимке Настя позирует в облегающем топе, а на фоне виднеется Потап, который демонстрирует свои мышцы в футболке. Также Алексей выбрал для фото шорты и кроссовки. Можно заметить, что на фото Каменских засветила немного лишнее. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чтобы есть такос и гуакамоле, пить текилу,нужно быть в форме", - написал Потапенко под постом.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"У Потапа уже наверное кубики на животе, а не шарик", "У Насти очень красивая грудь", "Лучшая пара", "Алексей и Настя какие вы молодцы, хороший пример всем подаете, так держать , будьте счастливы!))", "Потап хватит худеть , уже как велосипед".

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Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Сообщалось, что известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился совместным фото с сыном Андреем, которое сделал на отдыхе.

На фото Потап позирует в плавках или шортах, как и его сын Андрей. Видно, что семейка хорошо уже загорела на отдыхе, ведь футболки они сняли. Алексей и Андрей прикрыли глаза рукой и делают вид, что что-то высматривают.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Спасатели", "Лучшие", "Заняться бы Андрею спортом", "А где Настена? Мы все очень надеемся, что она вместе с вами", "Толстяки", "Спасатели Малибу", "У малого проблемки, бургеры видно".

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