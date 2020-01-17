Внучка известного российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала свое главное "достоинство" вблизи

Юная и уже известная Екатерина покрасовалась с домашним питомцем. 20-летняя блондинка Боярская решила показать поклонникам, какой у нее хорошенький кот. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram внучки Боярского.

Екатерина позировала в майке с глубоким вырезом, держа при этом в руках симпатичного котика или кошечку. Девушка улыбалась и поставила рядом со снимком в своих сториз значок-эмоджи мордашку в сердцах. Так невзначай пышногрудая 20-летняя красавица продемонстрировала свои женственные формы на камеру.

Ранее сообщалось о том, что внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере.

20-летняя Екатерина Боярская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату.

Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.

Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.

Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

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