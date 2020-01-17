Внучка известного российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала свое главное "достоинство" вблизи
Юная и уже известная Екатерина покрасовалась с домашним питомцем. 20-летняя блондинка Боярская решила показать поклонникам, какой у нее хорошенький кот. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram внучки Боярского.
Екатерина позировала в майке с глубоким вырезом, держа при этом в руках симпатичного котика или кошечку. Девушка улыбалась и поставила рядом со снимком в своих сториз значок-эмоджи мордашку в сердцах. Так невзначай пышногрудая 20-летняя красавица продемонстрировала свои женственные формы на камеру.
Путин дико оконфузился перед подчиненными, скандальное фото наделало шума: "Надо выбросить..."
Погодные качели заставят украинцев страдать, морозы атакуют с новой силой: свежий прогноз
Звезда «Танців з зірками» в одном бикини блеснула фигурой на отдыхе: "Ого, размер!"
Пугачева перешла все границы и забрала у любовника самое сокровенное: "А мне плевать..."
Ранее сообщалось о том, что внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере.
20-летняя Екатерина Боярская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату.
Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.
Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.
Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.
Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.
Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.
Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях