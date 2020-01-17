Кристина Орбакайте показалась в компании Игоря Николаева

На новом опубликованном архивном кадре певица выглядит просто отменно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Орбакайте.

На снимке заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте красовалась с народным артистом России Игорем Николаевым. У последнего - сегодня юбилей - 60 лет. Николаев автор многих популярных песен, когда-то он сам был исполнителем. О нем неоднократно, как о достойном артиста, высказывалась и сама примадонна российской эстрады - мать Орбакайте - Алла Пугачева.

В Украине Николаева помнят, прежде всего, по союзу с Наташей Королевой и такий песнях, как "Выпьем за любовь", "Малиновое вино", "Дельфин и русалка".

Также известно, что Николаева с юбилеем поздравил президент РФ Владимир Путин. Кристина же и опубликовала пост в своем микро-блоге ради поздравления и пожеланий артисту всего наилучшего.

Ранее Кристина Орбакайте засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

Многие в подписи Орбакайте к ролику узрели короткий отрывок из песни легендарной Аллы Пугачевой, которая та, в свою очередь, когда-то посвятила ее Кристине "Доченькая моя".

Теперь уже возле 48-летней Кристины красуется ее взрослеющая дочь, которая, кстати сказать, на свою мать не так то и похожа внешне - больше на отца, 41-летнего бизнесмена МИхаила Земцова.

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