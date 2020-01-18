Жена погибшего в 2019 году российского рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Юлия Толмацкая не дает родителям исполнителя общаться с внуком.

Родители Толмацкого намерены провести тест на отцовство, чтобы установить, действительно ли мальчик является сыном покойной звезды. Как стало известно, вдова Децла Юлия не поддерживает связи с родителями артиста. После смерти певца она покинула Россию, чтобы справиться с переживаниями. Когда она вернется домой родственники Децла не знают.

Отмечается, что вместе с ней уехал и сын артиста - Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, которого в семье называли Тони. Бабушка и дедушка обвиняют невестку в том, что она прячет от них 14-летнего внука, да еще и затягивает процесс оформления наследства. Из-за этого отец Децла хочет провести тест на отцовство. К тому же, его беспокоит тот факт, что Тони дали фамилию матери.

Как рассказала российским СМИ мать Децла, ей непонятно поведение Юлии.

«Ситуация с внуком какой была, такой и осталась — я его не вижу, хотя мы с ним были друзьями. Настоящими друзьями. Я не понимаю, когда люди себя так ведут. Может быть, когда человек чувствует вину, он бежит, наверное», - рассуждает Ирина Толмацкая.

По словам женщины, отец Децла ведет себя импульсивно, потому что хочет докопаться до правды. Она отмечает, что тест на отцовство должен расставить все точки. Если он докажет, что Тони – сын Децла, они будут поддерживать мальчика. Пока Юлия не докажет этого, наследственный процесс будет заморожен.

«Обычно горе сближает людей, а у нас наоборот. Ее поведение не понятно, поэтому у Саши и возникают разные мысли насчет того, что Тони — неродной сын Кирюши», - сокрушается мать покойного певца.

По словам женщины, сейчас ей приходится платить за квартиру сына, в которой никто не живет. Невестка же уехала в Индию. Вернется она оттуда или нет, никто не знает.

Сама Юлия с журналистами предпочитает не общаться. На своей странице в Инстаграме она пишет посты о карме, поисках смысла и духовных практиках. Пользователи сети не перестают призывать женщину решить вопрос с наследником Децла мирным путем.

«Вы есть вы , а маленький Т-ий не при делах, дайте ему свободу действий и пусть контактирует с И.А. . Нельзя жить , чтобы от вашей жизни другим было плохо, стропалить это недостойно», - советуют поклонники девушке.

Напомним, что Децл скончался перед своим концертом зимой 2019 года. Перед этим артист жаловался на боли в сердце.

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