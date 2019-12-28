В цьому році пішли з життя багато артистів, яких будуть згадувати з теплотою

У 2019 році померло багато знаменитостей, деякі з них були зовсім молоді, іншим ж, мабуть, настав час

Першого січня помер співак Кріс Кельмі, який довгий час страждав від алкоголізму. Останні роки життя виконавець перебував у повній самоті в заміському будинку під Наро-Фомінську. Музикант бажав знову стати відомим і записав кілька композицій, пише СтарХит.

Однак здоров'я сильно погіршилося і зірка не міг навіть самостійно пересуватися. Одного разу дружина прибула в будинок до чоловіка і виявила його без свідомості. Медикии не змогли врятувати артиста.

Серце Кельмі зупинилося через недуги, які спровоковані алкоголізмом.

За заповітом усе майно Кельмі, котедж і три квартири, дісталося дружині і синові.

На початку лютого на гастролях помер Кирило Толмацький (Децл). Артисту раптово стало погано під час концерту в Іжевську. Зірка попросив знеболювальне у організатора, йому викликали "швидку". Кирила врятувати не вдалося.

Батько, Олександр, з яким Децл не спілкувався 15 років, ридав біля труни і сьогодні звинувачує себе за те, що трапилося і йому досі боляче

У Кирила залишилися дружина Юлія і 14-річний син Тоні.

Батьки і вдова Кирила так і не знайшли спільної мови. Юля забрала дитину і поїхала з квартири, де вони жили з Децлом. Олександр розповів, що Кирило не був записаний батьком Тоні.

Варто відзначити, що в листопаді вийшов фільм про артиста, Юлія і її син були проти стрічки.

Також у 2019 році помер Володимир Етуш, якому було 96 років. Зірка "Кавказької полонянки" останні місяці життя сильно хворів, ти так не міг відновитися після інсульту.

Дружина, з якою Етуш прожив понад 40 років, померла давно, тоді чоловік одружився ще раз.

У єдиної дочки артиста — Раїси - були натягнуті відносини з батьком. Вона винуватила Володимира у грубості з мамою.

Дочка вийшла заміж за американця і переїхала з Росії, сварка стала великою і обидва не спілкувалися. Однак відстань помирила батька з дочкою. Остання навіть прийняла мачуху.

Співачка Юлія Началова померла в 38 років, до цього вона вела активну творчу діяльність.

11 березня Юлія потрапила в лікарню у важкому стані. У зірки було багато хвороб, в тому числі подагра, цукровий діабет. Через рани на нозі і наступної операції, у зірки почався абсцес. Другу операцію вона не перенесла.

Після смерті співачки почалася боротьба за її квартиру. Виявилося, що за документами Юлія оформила частину майна екс-коханця Олександру Фролову. Після суду справедливість восторжествувала. Тепер спадкоємицею апартаментів у центрі столиці є дочка - Віра Алдоніна.

Режисер Георгій Данелія перед смертю не займався зйомками. У лютому цього року він потрапив у лікарню із запаленням легенів. Організм був ослаблений, тому Данелія помер у квітні.

Галина, дружина метра, розповів, що чоловік подарував їй квартиру ще за життя, а інший небагатий спадок розподілив між онуками та донькою.

Багато хто розповідав, що Данелія не міг пробачити смерті старшого сина, який помер у 26 років. Кажуть, від наркотиків.

18 квітня померла актриса Ірина Цивіна, яка була вдовою актора Євгенія Євстигнєєва. Останні роки вона не була такою популярною, тому страждала від депресії. За чутками, жінка зловживала алкоголем.

У зірки залишилося двоє дорослих дітей.

Перед смертю співачка закрутила роман з молодим актором Денисом Сердюковим, хотіла зробити пластику і народити ще одну дитину.

Актриса Еліна Бистрицька померла 26 квітня у віці 91 від тривалої хвороби.

До останнього подиху поруч із зіркою була помічниця Ксенія Рубцова, яку після смерті артистки звинуватили в розкраданні 38 мільйонів. Сестра актриси в червні відсудила квартиру, і інше майно.

84-річний співак Віллі Токарєв помер від онкології 4 серпня. Артист був королем жанру шансон. У 70-80-ті він працював в Америці, де і здобув популярність.

Артист повернувся в Росію, де одружився і в нього народився син. Але пізніше пара розлучилася, і у Токарєва зав'язалися інші відносини з дівчиною, молодшою за нього на 43 роки.

Жартуючи, Токарєв говорив, що проживе 120 років.

Зірка серіалу «Моя прекрасна няня» Олександра Назарова померла 20 серпня. У жінки було захворювання легенів. Вона жила з онукою, яка залишилася від сина, який помер за дивних обставин.

Актрису поховали на Троєкуровському кладовищі. Її 10-річна онука Олександра залишилася під опікою сестри покійного чоловіка Назарової.

Режисер Марк Захаров помер у 85 років від запалення легенів 28 вересня. Художній керівник готувався до прем'єри спекткля, однак раптово йому стало погано. Захаров помер у лікарні, куди потрапив із загостренням пневмонії.

Все перейшло його 57-річній донці Олександрі, яка впала в депресію після відходу батька.

Екс-мер Москви, Юрій Лужков, жив за кордоном останні роки життя. У Німеччину поїхав для операції на на серце і помер у клініці Мюнхена 10 грудня.

Поховали колишнього градоначальника в Росії, в закритій труні.

У російській столиці у Лужкова залишилася квартира в центрі за 600 мільйонів, яка дістанеться його вдові.

26 грудня померла художній керівник театру «Современник» Галина Волчек, їй було 86 років. У народній артисти діагностували пневмонію, стан її погіршився, її ввели в медикаментозну кому. За попередніми даними, Волчек померла від набряку мозку і легенів.

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