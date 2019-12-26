Непередбачене і страхітливе сталося на місці останнього спочинку музиканта Децла
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ. Так повідомляється, що могилу Децла підпалили.
Як відомо, Кирило Толмацький, який був більш відомий, як Децл, похований на П'ятницькому кладовищі в Москві. На місці поховання сталася пожежа, про це місцевим журналістам розповіли рідні покійного артиста:
«Згарище сталося в ніч з 25 на 26 грудня. Прийшла до могили сина, перед очам постав обвуглений хрест і спалена огорожа», - висловилася мати померлого артиста.
Відомо, що після побаченого, вбита горем жінка пішла розбиратися до адміністрації. Там пояснили, що це могли зробити фанатки Децла:
«Кожен день вони приходять на могилу і ставлять свічки. Пожежа могла статися випадково, з необережності», - говорилося в повідомленні.
Відомо також, що сім'я репера має намір все відновити:
«Завтра приступимо».
Нагадаємо, цієї зими артист помер - він пскаржився на біль перед трагедією. Все сталося вночі в іжевському кафе “POSH”.
Стали відомі також подробиці смерті артиста. Так очевидці засвідчили місцевій поліції, що перед смертю у Децла почали боліти кисті рук, а потім почався припадок. Музиканту намагалися допомогти близько півгодини, біля гримерки юрбилася купа людей – персонал, гості – люди були шоковані тим, що відбувається.
У поліції інформація була наступна:
«Курив, вживав спиртне. Помер в курилці», – з телефонограми, посланої МВС.
Також повідомляється, швидка допомога прибула «швидко», проте лікарям не вдалося врятувати музиканта.
Господар вечірки клянеться, що ніяких наркотиків на святі не було, ніякої особливої їжі Кирило Толмацький не замовляв, дивно себе не поводив.
Кирило Толмацький помер у віці 35 років. У нього залишився 14-річний син.
Кирило Толмацький – колишній учасник колективу «Bad B. Альянс». У його дискографії вісім студійних альбомів. Децл виконав такі хіти, як «Вечірка», «Сльози», «Лист» і «Для тебе».
Потужний вибух прогримів у Чорному морі: «все оточено», фото
Він закінчив московську Британську міжнародну школу, навчався в Швейцарії. Свій дебютний трек «П’ятниця» репер записав за допомогою батька, музичного продюсера Олександра Яковича, який продюсував Децла.
Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси облетіло мережу: "Її любили багато...", лякаючий кадр.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася у сім'ї популярної російської співачки: «стан здоров'я моєї дочки…».
Також Politeka писала, що російську зірку терміново госпіталізували: «пережила атаку…», перші подробиці.