Непередбачене і страхітливе сталося на місці останнього спочинку музиканта Децла

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ. Так повідомляється, що могилу Децла підпалили.

Як відомо, Кирило Толмацький, який був більш відомий, як Децл, похований на П'ятницькому кладовищі в Москві. На місці поховання сталася пожежа, про це місцевим журналістам розповіли рідні покійного артиста:

«Згарище сталося в ніч з 25 на 26 грудня. Прийшла до могили сина, перед очам постав обвуглений хрест і спалена огорожа», - висловилася мати померлого артиста.

Відомо, що після побаченого, вбита горем жінка пішла розбиратися до адміністрації. Там пояснили, що це могли зробити фанатки Децла:

«Кожен день вони приходять на могилу і ставлять свічки. Пожежа могла статися випадково, з необережності», - говорилося в повідомленні.

Відомо також, що сім'я репера має намір все відновити:

«Завтра приступимо».

Нагадаємо, цієї зими артист помер - він пскаржився на біль перед трагедією. Все сталося вночі в іжевському кафе “POSH”.

Стали відомі також подробиці смерті артиста. Так очевидці засвідчили місцевій поліції, що перед смертю у Децла почали боліти кисті рук, а потім почався припадок. Музиканту намагалися допомогти близько півгодини, біля гримерки юрбилася купа людей – персонал, гості – люди були шоковані тим, що відбувається.

У поліції інформація була наступна:

«Курив, вживав спиртне. Помер в курилці», – з телефонограми, посланої МВС.

Також повідомляється, швидка допомога прибула «швидко», проте лікарям не вдалося врятувати музиканта.

Господар вечірки клянеться, що ніяких наркотиків на святі не було, ніякої особливої ​​їжі Кирило Толмацький не замовляв, дивно себе не поводив.

Кирило Толмацький помер у віці 35 років. У нього залишився 14-річний син.

Кирило Толмацький – колишній учасник колективу «Bad B. Альянс». У його дискографії вісім студійних альбомів. Децл виконав такі хіти, як «Вечірка», «Сльози», «Лист» і «Для тебе».

Потужний вибух прогримів у Чорному морі: «все оточено», фото

Він закінчив московську Британську міжнародну школу, навчався в Швейцарії. Свій дебютний трек «П’ятниця» репер записав за допомогою батька, музичного продюсера Олександра Яковича, який продюсував Децла.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси облетіло мережу: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася у сім'ї популярної російської співачки: «стан здоров'я моєї дочки…».

Також Politeka писала, що російську зірку терміново госпіталізували: «пережила атаку…», перші подробиці.