Известный российский певец и композитор Игорь Николаев 17 января отпраздновал свое 60-летие

На юбилее звезды присутствовали звезды, в том числе и сама примадонна Алла Пугачева, пишет Рoliteka.net.

Продюсер Иосиф Пригожин, который также находился на празднике, заснял близость певицы с композиром. Соотвествующее видео он опубликовал в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Интересно, где в это время был муж артистки Максим Галкин...

"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - подписал кадры Пригожин.

На видео Пугачева - в черных кофте и юбке в белым принтом, а именинник надел черный костюм. Знаменитости танцевали медленный танец и разговаривали. Как вдруг, Алла Борисовна подняла руку и кому-то помахала. Тогда оба пошли встречать гостей.

За 14 часов пост собрал более 80 тысяч просмотров. В комментариях люди поздравляли Николаева, а также обсудили внешность звезд.

"Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!", "Ну, какие они старики ? Выглядят отлично все ! 🌹🌹🌹 Обожаю Игоря Николаева !!!🎂", "Очень мило! Прямо дрожь по телу... Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы.... Браво👏👏👏", "Старость😂", "...у Аллы какое- то напряженное лицо и натянутая улыбка! Или только мне это только показалось? Если кажется- надо крестится! 😄люблю вас обоих", "День рождения Игоря а вы все про Аллу", "Алла шикарно выглядит👏😍", "Прекрасный танец «Двух Звёзд»👍✨✨✨ ❤️❤️❤️", "Чёт нафталином запахло 🤪", "Две бабушки 😂😂😂😂", "Огромного здоровья Игорю", "Легенда только Алла", "А я бы туда и третьим залетел🙄", "Это же два Человека, чудо человека,слов нет,ПОДАРОК, от Всех от нас,только безграничная Любовь", "Сдалека перепутала кто из них кто", "Дайте бабушке отдыха. Заслужила. Всех благ ей, всех!!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем.

В своем Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал совместное фото главы РФ и Николаева и процитировал текст поздравления Путина:

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор».

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.