Сестра умершей от рака Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии с новой прической.

Женщина поделилась фотографиями со своими поклонниками в сети Инстаграм, сообщает Рoliteka.net. Девушка отметила, что сделала новую стрижку и кайфует от нее.

«Теперь очень легко укладываться)) особенно моей новой игрушкой) на Новый год себе подарила стайлер. Очень довольна, что не пожалела денег и побаловала себя», - рассказала Фриске.

В ответ фанаты похвалили девушку за прекрасный внешний вид, а некоторые призвали Наталью вернуться на сцену.

«Вы очень красивая и похожи с Жанной, очень любила Жанну всегда следила за ее выступлениями, была бы очень рада если бы и вы вышли на эстраду. Понимаю не уместно говорить и сравнивать, вы сильная личность, но поверьте не хватает, доброго, красивого и талантливого человека на эстраде как Жанна. Хотелось бы хотя бы частичку ее видить и слышать, пишу от всей души», - обратилась одна из поклонниц к Фриске.

Многие фанаты отметили, что Наталья очень похожа на свою сестру.

«Красивая! На Жанну похожая...», «Вы так похожи на свою сестру. Как сестра близнец!!!».

Отметим, что сестра покойной Жанны Фриске уже пыталась пойти по ее стопам и построить карьеру певицы. В 2007 году ее пригласила стать участницей группы «Блестящие», благодаря которой прославилась Жанна. Она пробыла в группе всего три месяца, после чего покинула коллектив. Как рассказывала женщина, ей не нравились постоянные разъезды и внимание СМИ.

Позже, в 2018 году она выступила на концерте, посвященном Жанне. Там она спела в дуете с солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А в 2019 году стало известно, что Наталья решила заняться карьерой певицы. На одном из шоу она появилась в образе своей сестры, чем очень удивила общественность. Она сделала прическу и макияж, который часто делала Жанна Фриске, а также надела блестящее мини.

Правда, не все в российском шоу-бизнесе обрадовались этой новости. Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наталья пытается эксплуатировать образ покойной сестры и нажиться на нем. Пригожина поразило то, как родная сестра пытается обмануть публику, зарабатывая деньги на внешнем сходстве с популярной артисткой.

Напомним, что ранее сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

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