Багато хто вважає, що Наталя Фріске зайшла надто далеко

Наталія Фріске все далі заходить у процесі копіювання своєї померлої від раку сестри

Наталія носить одяг покійної сестри, повторює її зачіски, і навіть зробила пластичні операції на обличчі. Крім того, вона з усіх сил намагається повернутися в шоу-бізнес, виконуючи одну власну пісню і 10 пісень сестри.

Зазначимо, одне з нових фото Наталії Фріске в Instagram просто ошелешило користувачів мережі. На ньому вона позує в платті, яке дуже схоже на вбрання її сестри.

«Дуже на Жанну схожа!!!», «Ви так схожі на Жанну Фріске одна особа», «Це хіба не Жанни?», - коментують фото користувачі.

В Instagram навіть жартують, що Наталя одягнеться в Жанну Фріске і прийде на весілля Дмитра Шепелєва та Катерини Тулупової.

Не секрет, що Наталя та Дмитро дружили і тепло спілкувалися за життя Жанни Фріске. Сестра співачки вважала Шепелєва ідеальним чоловіком і ймовірно, приховувала романтичні почуття. Мабуть, Наталя мріяла зійтися з Дмитром після смерті Жанни, що і зруйнувало її шлюб. Але ворожнеча сім'ї та зв'язок Дмитра з Катериною зруйнували її плани.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри.

Чоловік співачки Валерії, продюсер Йосип Пригожин розкритикував рішення Наталії Фріске.

Після цього він виступив із заявою про те, що почав отримувати погрози від батька Фріске.

«Мені дзвонить її батько і загрожує за моя думка. Ви навіть не уявляєте рівень образ на мою адресу, він погрожував, що приїде до мене з гвинтівкою. Це якесь божевілля. Мені здавалося, що він розумна людина», — поділився Пригожин.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.