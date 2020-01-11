Сестра померлої від раку Жанни Фріске Наталя показала нове фото

Наталія Фріске останнім часом вражає тим, що стала копіювати зовнішність і стиль своєї сестри.

Нове фото, яке жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, тільки посилило цю тенденцію. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Наталія Фріске розповіла, що зараз перебуває на відпочинку і опублікувала свій портрет.

"Скоро русалонька повернеться додому", - підписала фото вона.

Отетим, геолокація вказує, що Наталя Фріске відпочиває на Шрі Ланці в містечку Мірісса, який славиться своїми пляжами і нічним життям. Також це місце дуже популярне серед серферів.

В коментарях одразу ж помітили, що на фото Наталя неймовірно схожа на свою померлу сестру.

«Копія Жанни», «Русалонька», «Красуня», «Відмінного відпочинку», «Яка шалено мила, дуже схожі на русалочку з казки, чарівну і красиву», «Чарівна красуня», «Наталочко, така красива», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри. При цьому вона виконує одну власну пісню і 10 пісень сестри.

Серед тих, хто розкритикував поведінку Наталі Фріске виявився і чоловік співачки Валерії, продюсер Йосип Пригожин.

Після цього він виступив із заявою про те, що почав отримувати погрози від батька Фріске.

«Мені дзвонить її батько і загрожує за моя думка. Ви навіть не уявляєте рівень образ на мою адресу, він погрожував, що приїде до мене з гвинтівкою. Це якесь божевілля. Мені здавалося, що він розумна людина», — поділився Пригожин.

Нагадаємо, раніше Наталія Фріске розповіла, що в одному з російських ресторанів вона побачила скульптуру, яка дивно схожа на пам'ятник з могили Жанни Фріске.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.