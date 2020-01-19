Гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова похвасталась фигурой в белом топе

Красотка продемонстрировала формы на фото в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. В топе выделялись пышные груди Анны и заметна тонкая талия. Кофта открыла плечо знаменитости.

Длинные серьги и широкая улыбка дополнили красивый образ звезды. Стоит отметить, что Ризатдинова распустила волнистые волосы и на ней минимум макияжа.

"Просто улыбнись 😊", - подписала снимок гимнастка.

По всей видимости, фото знаменитости было сделано в одном из заведений.

За час публикация собрала около 3000 лайков и много комментариев. Некоторые предположили, что звезда провела время со своим партнером по танцам Александром Прохоровым.

"Красивый фон выбрали!!! 🔥🔥🔥💃💃💃", "Пришли мне это фото, я с радостью опубликую тебя 🌸😻", "Красиво получилась , а на фото , вторая половинка , парня🎉", "Просто отпад", "Может это не случайное фото, раз сзади Александр сидит! 😊😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анну Ризатдинову назвали фавориткой члена жюри шоу Влада Ямы после того, как тот сообщил, что имеено гимнастка была достойна победы.

Напомним, Анна Ризатдинова предстала в довольно скромном образе.

Девушка сидела на диване. На ней были белый топ, пиджак, джинсы и ботинки. Девушка улыбалась, глядя в камеру и выставив руки вперед. На пальце и запястье звезды можно рассмотреть красивые украшения.

Позади гимнастки видно большое окно, за которым торчат крыши других зданий.

Ранее мы писали, что Анна предстала в бассейне, а на фоне можно увидеть горы и снег. Можно предположить, что вода с подогревом, раз вокруг лежит снег. Ризатдинова показала себя в одном блестящем купальнике, в котором можно оценить пышные формы гимнастки.

"Друзья опрос ...) Что вы считаете самым привлекательным в девушке?", - поинтересовалась она у подписчиков.

Напомним также, что недавно Анна Ризатдинова прыгнула с инструктором на парашюте. Она показала нереальные фотографии в небе. На фото гимнастка кричит, разведя руками, а волосы ее треплют по лицу.

Напомним, фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами

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