39-летняя российская певица Анна Семенович ошеломила неожиданным образом на пляже

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в длинном платье сочного фиолетового оттенка с ажурными оборками внизу, которое "тесно" обтянуло ее пышные формы и выгодно подчеркнуло все "богатство", которым ее щедро наградила природа.

Аня распустила волосы, светлые локоны рассыпались на плечах, а макияж выбрала броский с ярким оттенком помады на губах.

Певица кокетливо смотрит в объектив, подняв одну руку к лицу и нежно дотронувшись к щеке, а другой задрала немного платье, чтобы не мешало сделать шаг. Она стоит на белоснежном песке, а на заднем фоне - зеленые заросли джунглей. Напомним, Семенович проводит свои новогодние каникулы на Сейшелах.

"Пусть сбудутся все мечты ........❤️ #анясеменович #мечты #отдых #позитив", - подписала кадр артистка.

Комментирующие кинулись восторгаться неземной красотой певицы. Некоторые сравнили ее с Русалочкой, которая только-только превратилась в человека и вышла на берег.

"❤️😍 когда вы замуж выйдите?"

"Прям как из сказки про русалочку, которая только только ступила на землю 👍"

"Ох красотка, шикарная женщина ❤️🔥👏"

"Ну прям лапочка!"

"Худенькая какая"

"Вы такая стройняшка❤️"

Ранее мы сообщали, Аня ошеломила сеть, показав фото с бассейна. Так, растрепанная Семенович "оседлала" надувного краба и сделала несколько снимков. На одном из них она открыто и искренне улыбается, а на другом пленительно, со страстью во взгляде и мимике лица, смотрит в объектив.

Артистка поинтересовалась у поклонников, какое фото им больше нравится. Мнения разделились: если представители сильного пола выбирали второе (где страсть), то девушки-поклонницы отдавали предпочтение Ане-"улыбашке".

"Обе приятные, а вторая выглядит более страстной я так считаю с мужской точки зрения 👍👌🌹🌹🌹🌹🌹"; "И первая и вторая! Вы просто лучик солнца! 😍👍", - писали в комментариях.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"