Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальное тело во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Горовая решила подразнить СМИ и подписчиков «шок-контентом», выставив напоказ при этом идеальное тело.

«Дочь Горовой – парень? Почему у нее усы? Дочь Горовой беременна? Она засветила округлившийся животик?», - говорится в сообщении.

Кроме того, девушка также пошутила над якобы неидеальными формами.

«Не все так идеально. Неровности на теле 22-летней девушки», - подчеркивается на снимке.

Уточним, что снимок остался без комментариев – его Горовая выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сняла одежду ради жаркого фото.

После своих размышлений по поводу женской фигуры и веса в сети, Горовая решила наслаждаться своими формами на отдыхе. Так, она полностью разделась и стала напротив зеркала, поставив телефон у раковины напротив бокала алкогольного напитка.

Так, выпуклый бокал как будто дополняет атмосферу фото, ведь тело звездной дочки заметно изгибается в районе талии.

Также Горовая опубликовала несколько фото с сыном Потапа, Андреем. Она его все время заставляет фотографировать ее. На одном из кадров дети Горовой и Потапенко обнимаются и всячески показывают свои дружеские теплые отношения.

«Ловим лучики солнышка и морского бриза крайних дней», – рассказала Горовая в розовом свитшоте с героями сериала «Друзья» на груди.

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