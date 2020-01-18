Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала идеальное тело в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«А вот и мое новое интервью для Playboy Mexico. Я очень рада поделиться с читателями журнала моей историей. Рассказала, с чего началась история моей любви к латиноамериканской культуре, о моих песнях и коллаборациях... и еще много-много интересного. И ждите еще больше новостей», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что сообщение Каменских сопровождала жарким фот с элегантном платье с вырезом, которое эффектно подчеркивает ее формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«просто шик», «огонь», «богиня!», «Какая же вы сексуальная и очень-очень красивая», «зажигалка», «пушка, Настя!», «очень красиво», «вы увеличили грудь?», «просто неотразима», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. На новых фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, удивив сменой имиджа и помолодевшим видом.

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