Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым узнали в толпе туристов на пляже Таиланда

Их якобы заметили на курорте в Таиланде. Такой новостью поделилось издание "Версия.Инфо", чью информацию подхватили и другие российские ресурсы.

СМИ опубликовало снимки, на которых красным обвели супружескую парую. Но на нем тяжело что-то разглядеть, поскольку сделан слишком с далекого расстояния.

Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни", а в ее спутнике – Чернышева.

Пользователи сети начали шутить с новости и предлагать свои варианты, кого на снимке можно еще увидеть, кроме Заворотнюк.

«Чушь полная. Если онкология на положительной динамике, никакого пляжа быть не может», «А еще на этой фотке были замечены Элвис Пресли, Владимир Ульянов, и конечно же, Тутанхамон в обнимку с Нефертити», «Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть», – смеются в сети.

Напомним, что поклонники сериала "Моя прекрасная няня" поделились новогодними кадрами из этого кино-шедевра, на которых появилась Анастасия Заворотнюк. Так, в одном из микроблогов в Инстаграм опубликовали "кусочек" серии, где персонаж Насти Виктория Прудковская и ее возлюбленный Максим Викторович Шаталин (играет актер Сергей Жигунов) наряжают елку. Примечательно, что не только в фильме, но и в реальной жизни на то время между актерами сложились любовные отношения.

Так, после расставания с Жигуновым Анастасия Заворотнюк закрутила роман с известным российским фигуристом Петром Чернышевым, за которого впоследствии вышла замуж. После рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о серьезном заболевании, подкосившем Заворотнюк. У нее обнаружили рак головного мозга. Актриса почти год борется с недугом.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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