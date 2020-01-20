Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая засветила свое интимное тату на пляже

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Горовая решила поразить поклонников новыми кадрами. Она похвасталась своим загадочным тату с именным символом.

Так, на руке дочки Потапа красуется буква «А», что может означать первую букву имени его возлюбленного. Само фото опубликовала тату-мастер, которая набила девушке эту букву.

Более того, несмотря на то, что акцент был сделан на руке красавице, а именно на ее безымянном пальце, стоит обратить внимание, что ее руку держит мужская рука, а она сама повернута к камере спиной. На фото можно рассмотреть главную гордость подрастающей красотке звездного папы.

Также ранее Горовая опубликовала фото с пляжа в купальнике, на котором решила не скрывать лишний жирок на животе. Она сидит согнувшись и смотря в сторону. Ее волосы связаны в пучок на макушке, а одета она в бессменный зелено-оранжевый купальник.

Наталья Горовая с семьей уже вернулись в Киев. Полет с Мексики в Стамбул занял 12 часов. Девушка сообщила, что перелет был очень долгим, и она уже успела посмотреть фильм "Унесенные ветром" 1938 года.

Горовая отметила, что фильм пришелся ей по вкусу.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сняла одежду ради жаркого фото.

После своих размышлений по поводу женской фигуры и веса в сети, Горовая решила наслаждаться своими формами на отдыхе. Так, она полностью разделась и стала напротив зеркала, поставив телефон у раковины напротив бокала алкогольного напитка.

Так, выпуклый бокал как будто дополняет атмосферу фото, ведь тело звездной дочки заметно изгибается в районе талии.

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