34-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила публику откровенным снимком

Комментирующие рассыпались в комплиментах, называя певицу и богиней, и ягодкой, и просто красавицей.

"😍😻😍 Красуня ты наша 💥"

"Слишком💔🔥❤️"

"Тина это ведь сумасшествие жить в таком безумии...а где уголок ТИШИНЫ..."

"Глаза😻💔"

"Вот это доброе утро ❤️ безумно красивая 💋😍"

"Сладкая ягодка, нежный цветок, лекарство для сердца, для тела порок!😎🔥👍❤️"

"Ваай,богиня😻💞🔥"

Ранее мы сообщали, Кароль поразила поклонников снимками в огромном черном пиджаке, надетом, считай, на голое тело. Артистка предстала в невообразимо пикантном образе, когда сквозь необъятный пиджак засветила пышные формы в черном нижнем белье. Она дерзко смотрит в объектив, открыв ротик и запрокинув немного назад голову.

Также мы рассказывали, что Тина покорила публику, появившись на съемках шоу в прозрачном корсете. Так, на ней был белый корсет со вставкой из черной прозрачной ткани на животе, а также брюки темного цвета, которые выгодно обтянули ее восхитительную "пятую точку".

Кроме того, мы писали, Кароль недавно попала в громкий скандал, опозорившись на концерте во Львове. На старый Новый год Тина пела на сцене львовской оперы, когда посреди выступления зрители массово стали покидать зал. Причиной оказалось то, что Тина исполняла русскоязычне песни, что возмутило посетителей. Львовяне рассчитывали, что "Рождественский концерт" Кароль будет на украинском языке, а поэтому сильно расстроились.

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