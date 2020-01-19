Настя Каменских станет ведущей нового сезона шоу «Голос країни», который стартует в воскресенье, 19 января

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK порадовала фанатов новым видео-анонсом любимого всеми украинцами шоу. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Голос Украины! Это будет легендарно! Уже сегодня старт «Голос країни» 🎙 Будет много сюрпризов! Ставь ❤️, если будешь смотреть! Встречаемся в 21.00 на 1+1», – отметила она.

На видео Каменских послала камере воздушный поцелуй, после чего в кадре засветился Потап, к которому потянулась Настя за поцелуем. Так, на следующем кадре вместо потапа оказался певец Монатик, и ошарашил девушку.

Забавное видео собрало много комментариев на страничке Насти.

«Настя хорошая девочка и красивая, а этот ее Потап какой придурок ...», «Это будет непревзойденный сезон, потому что вы будете присутствовать 😍❤️», «Класс», «Потап так похудел, просто вау! В прошлом сезоне был с таким пузиком,а сейчас вообще красавчики!», «Ты просто огонь», «Лучшая», «Буду смотреть ради вашей пары 😍», «Ты просто красотка», – отметили в сети.

На фото Каменских позирует сидя в кресле судьи, закинув ногу за ногу. На ней серое платье с откровенным декольте и босоножки в тон.

Волосы она распустила и похвасталась пышной кучерявой копной, объему которой позавидуют многие девушки.

Напомним, что Настя Каменских прокомментировала свое участие в мексиканском журнале «Playboy».

«А вот и мое новое интервью для Playboy Mexico. Я очень рада поделиться с читателями журнала моей историей. Рассказала, с чего началась история моей любви к латиноамериканской культуре, о моих песнях и коллаборациях... и еще много-много интересного. И ждите еще больше новостей», - говорится в сообщении.

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