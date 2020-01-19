Актриса Студии "Квартал 95" сверкнула стройными ножками в откровенном наряде

Эффектная блондинка показала студийный снимок в коротеньком платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала» Екатерины Никитиной.

Так на новом опубликованном фото Екатерина предстала перед поклонниками в наряде с леопардовим принтом на брительках, темных туфлях на высоком каблуке и с распущенными волосами.

Звезда сети подписала новый кадр так:

"Улыбайтесь, даже когда хочется плакать». Улыбка творит чудеса😇 Жизнь прекрасна 🙈 Как и каждый из Вас! ♥️ ".

Поклонникам фото, где Никитина запрокинула голову назад, а ноги подняла вверх, сидя в кресле и смеясь, очень понравилось. Они осыпали Екатерину комплиментами:

"Вау, горячо"

"Какая красотка"

"Веселая, как всегда. Молодец!"

Ранее Никитина из "Женского квартала" решила сменить привычные для нее спортивные и повседневные молодежные "прикиды" на коктейльное платье.

Так на новом опубликованном фото Екатерина предстала перед поклонниками в насыщенного фиолетового цвета платье с открытым плечом. Студийный снимок удачно подчеркнул все преимущества фигуры известной украинки.

Звезда сети пишет, что пора приходит в форму после праздников:

"Ну что ж, праздники подошли к концу, наконец-то!😅 Пора возвращаться в рабочую атмосферу! Так как, очень себя запустила, причём осознано, опять сделала себе вызов!...".

Поклонникам такая Екатерина очен нравится - в ее адрес посыпалась масса комплиментов по типу:

"Вау, красотка"

"Не узнать тебя вообще..."

"Обожаю тебя"

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

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