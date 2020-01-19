Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз лежа на полу в неглиже

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Анна Седокова показала, как проводит свой выходной в воскресенье, 19 января. Она лежит на полу, закрыв глаза и наслаждается музыкой. На фоне играет ее сын Гектор Седоков с конструктором.

Отметим, что певица лежит в комнате на ковре в неглиже: на ней удобная футболка розового цвета, которая может быть пижамой, нет макияжа, а волосы не расчесаны.

Интересно, что ночь она провела вместе с сыном и возлюбленным Яннисом Тиммой, который засветился на ее сториз в субботу вечером, 18 января. Он шел с супермаркета с пакетами, в которых нес продукты для ужина. Они вместе с Анной приготовили пасту и салат, а Гектор помогал с десертом.

Напомним, что ранее Седокова не изменила своим принципам и опубликовала стильное видео, хотя и скромнее предыдущих.

На показанных кадрах многодетная мать позирует в соблазнительном черном полупрозрачном комбинезоне, который подчеркивает все прелести на теле артистки. Волосы в этот раз Анна красиво уложила, а на ее лице, как всегда, плотный слой макияжа. Певица дополнила наряд шляпой такого же цвета, позируя перед зеркалом.

Также за несколько часов до этого Анна показала себя сразу в нескольких образах во время своей работы. Как оказалось, Анна занялась разработкой собственной коллекции одежды.

Напомним, что Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, ранее Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом