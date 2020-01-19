Внучка легенды российской эстрады и кино Михаила Боярского показала фигуру вблизи

Екатерина Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram внучки Боярского.

Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в литом черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.

Екатерина расположилась на мостике у воды - снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.

Ранее сообщалось о том, что внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере.

20-летняя Екатерина Боярская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату.

Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.

Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.

Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

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