Внучка легенды российской эстрады и кино Михаила Боярского показала фигуру вблизи
Екатерина Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram внучки Боярского.
Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в литом черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.
Екатерина расположилась на мостике у воды - снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.
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Ранее сообщалось о том, что внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере.
20-летняя Екатерина Боярская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату.
Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.
Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.
Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.
Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.
Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.
Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях